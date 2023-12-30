МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ из-за инцидента с ракетой

В связи с этой ситуацией были мобилизованы все военные средства и силы страны.

МИД Польши вручил временному поверенному в делах РФ Андрею Ордашу ноту из-за инцидента с ракетой, которая прилетела с территории Незалежной, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Сегодня вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой МИД требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий», — сообщили в министерстве.

Как позже пояснил Ордаш, утверждение польской стороны о том, что ракета была российской — голословное обвинение, так как никаких доказательств они не предоставили. Дипломат добавил, что Москва не будет давать объяснений по случившемуся, пока Варшава не предъявит конкретные аргументы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше украинцы подняли панику из-за нового закона о мобилизации.