Звезда «Пацанок» Янголенко, которую похоронили в Петербурге, оказалась жива

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Зачем участница скандального реалити-шоу решила принести себе известность таким образом?

Звезда «Пацанок» Янголенко, которую похоронили в Петербурге, оказалась жива

Фото: Instagram* / saintamongthelepers

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Еще несколько дней назад участницу седьмого сезона шоу «Пацанки» Диану Янголенко провожали в последний путь в Санкт-Петербурге. Даже фотографии с похорон утекли в Сеть. Но звезда программы сообщила о своем «воскрешении» в своем личном блоге.

Янголенко опубликовала видео, в котором она прогуливается между могил на кладбище и читает стихотворение о смерти. А потом она сожгла собственный портрет с датой смерти.

«Эта история была о том, как пагубно может отразиться употребление запрещенных веществ на организме, к чему это все вообще может привести», — сказала участница шоу.

Она добавила, что нельзя позволить запрещенным веществам свести жизнь в могилу.

Но некоторые поклонники Янголенко считают, что она это провернула не ради социального проекта. А истинной цель посчитали хайп и деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду шоу «Пацанки» похоронили в Петербурге.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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