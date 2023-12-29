Все-таки не розыгрыш: звезду шоу «Пацанки» похоронили в Петербурге

Поклонники участницы до последнего верили, что печальная новость — розыгрыш. Недоверие исчезло, когда они увидели могилу девушки.

Звезду седьмого сезона шоу «Пацанки» Диану Янголенко похоронили в Петербурге. Поклонники до последнего верили, что печальная новость о ее смерти окажется розыгрышем. Недоверие исчезло, когда они увидели могилу девушки.

О внезапной кончине Янголенко стало известно неделю назад. По словам ее возлюбленного, она отравилась, выпив настойку из псилоцибиновых грибов. Однако, что именно стало причиной смерти, тем не менее, пока не известно.

Поначалу не все поверили в печальное известие, ведь звезда «Новых пацанок» Лера Вакарчук призывала не верить информации. Мол, пока нет подтверждений. Чуть позже в сети появилось фото с могилы Янголенко. Когда прошли похороны, неизвестно. Близкие девушки не сообщали информацию о времени и месте прощания с ней.

Диана стала второй за последние полгода участницей «Пацанок», которая умерла по странному стечению обстоятельств. 19 августа в Москве погибла Юлия Михайлова.

Предварительной причиной смерти был назван несчастный случай, однако близкие сомневаются в этой версии. Коллега по телепроекту Кристина Захарова заявила, что за несколько часов до трагедии Михайлова участвовала в разборках, после чего была побита. После схватки пьяную и потрепанную девушку видели едва стоящей на ногах в том же районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера сериала «СашаТаня» Егора Найдовича.

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