Умер публицист Максим Соколов

Соколов являлся обозревателем ведущих российских СМИ.
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Известный российский публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Светлана.
«Максим скончался на даче в Тверской области», — сказала она РИА Новости.
Причина смерти не названа.
Максим Соколов являлся обозревателем ведущих российских СМИ, включая телеканалы НТВ и Первый канал. Также он сотрудничал с RT, «Известиями» и другими газетами.
Кроме того, он написал книги «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде», «Удовольствие быть сиротой».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве умер бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов. Его заслуги были признаны коллегами легендарными.
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