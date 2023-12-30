Умер публицист Максим Соколов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

Соколов являлся обозревателем ведущих российских СМИ.

Умер публицист Максим Соколов

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Известный российский публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Светлана.

«Максим скончался на даче в Тверской области», — сказала она РИА Новости.

Причина смерти не названа.

Максим Соколов являлся обозревателем ведущих российских СМИ, включая телеканалы НТВ и Первый канал. Также он сотрудничал с RT, «Известиями» и другими газетами.

Кроме того, он написал книги «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде», «Удовольствие быть сиротой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве умер бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов. Его заслуги были признаны коллегами легендарными.

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Умер публицист Максим Соколов
21:19
Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей с Украины
21:05
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
20:59
«Это вызов»: политолог назвал атаку ВСУ по Белгороду психологическим ударом по населению
20:46
«Избранный» сегмент: стилист рассказал о странных трендах на обувь в уходящем году
20:44
Омбундсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли 3 детей, 15 ранено

Сейчас читают

«Это вызов»: политолог назвал атаку ВСУ по Белгороду психологическим ударом по населению
«Ты же артист»: Зоя Бербер впервые вышла в свет со своим женихом
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса