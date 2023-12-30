Умер публицист Максим Соколов

Известный российский публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Светлана.

«Максим скончался на даче в Тверской области», — сказала она РИА Новости.

Причина смерти не названа.

Максим Соколов являлся обозревателем ведущих российских СМИ, включая телеканалы НТВ и Первый канал. Также он сотрудничал с RT, «Известиями» и другими газетами.

Кроме того, он написал книги «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде», «Удовольствие быть сиротой».

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