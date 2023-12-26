«Его имя войдет в историю»: умер легенда МУРа Василий Купцов

Жизнь сотрудника правоохранительных служб унесла тяжелая болезнь.

В Москве скончался бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР), чьи заслуги были признаны коллегами легендарными, Василий Купцов. Печальную новость сообщил МК со ссылкой на собственные источники. По информации СМИ, причиной смерти руководителя МУРа стала болезнь.

Одним из первых свои соболезнования семье выразил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В официальной эпитафии он отметил огромные заслуги Купцова в профессии, умение грамотно выстроить работу своего отдела и стремление заслужить уважение коллег.

«Василий Николаевич беззаветно служил Отчизне. На его знания и богатый профессиональный опыт опирались новые поколения сотрудников оперативных подразделений столичной милиции. Он также возглавлял ветеранское движение, поддерживал товарищей по службе, попавших в трудную жизненную ситуацию. Василий Николаевич отмечен высокими государственными наградами. Его имя войдет в славную историю МУРа», — сказал Бастрыкин.

Какой именно диагноз стал причиной смерти Купцова, не сообщается. Дату и место похорон родственники озвучат позже.

Купцов отдал работе в уголовном розыске не один десяток лет. В 1994 году его назначили на должность начальника Московского уголовного розыска, а уже в 1996 году он стал заместителем начальника ГУВД Москвы и начальником службы по исправительным делам и социальной реабилитации.

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