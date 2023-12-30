Умерла советский диктор Галина Зименкова

Многим она известна как ведущая программ «Время» и «Голубые огоньки».
Фото: © РИА Новости / Г. Макарычев
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Ушла из жизни заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Об этом сообщил Первый канал.
Зименкова скончалась в возрасте 83 лет. Причина ее смерти не названа.
Она вела такие популярные передачи, как программа «Время», праздничные «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце». Ее знали и любили миллионы граждан нашей страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер публицист Максим Соколов. Он являлся обозревателем ведущих российских СМИ.
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