Австрийские ученые нашли необычный способ бросить курить

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Алексей Панков
Алексей Панков 86 0

Psychopharmacology: прогулки на свежем воздухе снижают желание курить

Австрийские ученые нашли необычный способ бросить курить

Фото: www.globallookpress.com / photorevolution

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Прогулки на свежем воздухе способны снизить тягу к курению. К такому мнению пришли ученые из австралийского университета Инсбрука, передает издание Psychopharmacology.

Исследователи провели три эксперимента, в которых приняли участие 16 человек старше 18 лет. В течение последних двух лет они выкуривали не менее десяти сигарет в день.

Участники исследования совершали десятиминутную прогулку на свежем воздухе, делали аналогичное упражнение на беговой дорожке или просто отдыхали в течение того же времени. Также ученые опрашивали их об интенсивности тяги к курению, проявлениях синдрома отмены, просили сообщить о своем настроении.

Результаты показали, что быстрая ходьба по дорожке или по улице снижают желание закурить. А вот сидение во время перерыва никак не повлияло на этот показатель. То же самое касается и проявления синдрома отмены, а также общего самочувствия. Интересно, что через десять минут после тренировки на свежем воздухе тяга к курению была немного ниже, чем после пробежки в зале.

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