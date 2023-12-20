Полный слюнообмен: какие болезни можно подхватить при курении кальяна

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 659 0

Онколог Каприн пригрозил любителям кальяна туберкулезом и другими болезнями

Фото, видео: Silas Stein / ТАСС; 5-tv.ru

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Опаснее для здоровья бывают даже не токсичные вещества табака и дыма, а полная антисанитария внутри устройства.

Курящие в 30 раз чаще страдают от онкологических заболеваний, чем люди без этой вредной привычки. Об этом, а также о рисках, которым подвергают свое здоровье граждане, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава, президент Ассоциации онкологов РФ, академик Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО), генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, пугающая статистика подтверждена исследованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кальяны, отметил доктор, также вредны, кроме того, даже прикосновение к нему может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

«Мы с вами понимаем: когда люди меняют мундштук, никто ведь не обрабатывает шланг. Там чужая слюна, причем сборная чужая слюна многих посетителей. И этот шланг передается, все там булькает — это как раз чужая слюна, которую мы с вами без поцелуев заглатываем, и там, конечно, от туберкулеза — и до различных других напастей. Причем не таких отсроченных как рак», — пояснил Каприн в пресс-центре МИЦ «Известия».

Как отметил врач, запчасти кальяна трудно поддаются дезинфекции. К тому же во многих заведениях работники не утруждают себя тщательной стерилизацией. В больницах для обработки эндоскопа после осмотра пациента используются специальные машины, стерилизующие посуду и другие вещи. Два часа эндоскоп находится в аппарате, и только затем он может быть снова применен — промытый и безопасный.

«А кто же такую машину имеет в кальянных, интересно? Я думаю, что шланги скручиваются, еще вам кальянщик раскуривает, профессионал, потом надевает мундштук и подает вам — на, все готово. Что делать, ребята не виноваты, и те, и другие просто не вдумываются», — отметил Каприн.

Два дня назад в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная 125-летнему юбилею старейшего онкологического учреждения в России и Европе — Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России рассказал об основных направлениях в борьбе против рака, современных практиках и перспективных проектах в области онкологии.

Ранее 5-tv.ru как один безобидный поцелуй может привести к раку.

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Полный слюнообмен: какие болезни можно подхватить при курении кальяна

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