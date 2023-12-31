Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области
Жизнь спортсменов оборвалась внезапно. Им было всего по 12 и 13 лет.
Фото: Depositphotos / TakeAr
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Двое игроков юношеской хоккейной команды «Чайка» погибли в страшном ДТП в Вологодской области.
Погибшие были 2010 и 2011 года рождения, сообщили в Федерации хоккея Вологодской области.
«Есть предположения, что (автомобиль. — Прим. ред.) занесло из-за колеи, неудачное перестроение», — сообщили РИА Новости в Федерации.
Там также выразили соболезнования родным и близким погибших спортсменов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 23 декабря в Ярославской области перевернулся автобус со школьниками. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, все выжили. Однако некоторым потребовалась помощь медиков.
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