Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области Сегодня, 7:30 | Виктория Алакоз Происшествия 59 59

Жизнь спортсменов оборвалась внезапно. Им было всего по 12 и 13 лет.

Фото: Depositphotos / TakeAr

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Двое игроков юношеской хоккейной команды «Чайка» погибли в страшном ДТП в Вологодской области. Погибшие были 2010 и 2011 года рождения, сообщили в Федерации хоккея Вологодской области. «Есть предположения, что (автомобиль. — Прим. ред.) занесло из-за колеи, неудачное перестроение», — сообщили РИА Новости в Федерации. Там также выразили соболезнования родным и близким погибших спортсменов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 23 декабря в Ярославской области перевернулся автобус со школьниками. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, все выжили. Однако некоторым потребовалась помощь медиков.