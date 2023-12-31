В Киевской области заявили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Минувшей ночью в районе украинской столицы прогремели взрывы.

В Киевской области заявили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Глав военной администрации Киевской области Руслан Кравченко сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пожар вспыхнул на объекте после ночных взрывов, уточнил Кравченко. Известно, что в настоящее время огонь уже ликвидирован. Иных подробностей не приводится.

«Этой ночью… на одном из объектов критической инфраструктуры… возник пожар», — указано в сообщении.

Украинские СМИ ранее сообщали, что в нескольких районах Украины, в том числе Киевском регионе, прозвучали сигналы воздушной тревоги, а также раздались взрывы. Ресурсы писали, что сирены включали также в Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях страны.

В Минобороны РФ пока не сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры на территории Украины.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия.

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