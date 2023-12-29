«Это совпадение?» — на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 227 0

Генерал ВСУ Кривонос заявил о поражении мощнейшего предприятия Украины

«Это совпадение?» — на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Тема:
Спецоперация

При этом от Минобороны официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Одно из мощнейших украинских предприятий было сегодня поражено, заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в интервью одному из YouTube-каналов.

По его словам, удар был нанесен по предприятию, с которым недавно был заключен крупный контракт, о чем сообщалось публично.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — задался вопросом Кривонос.

Между тем отставной генерал возмутился работой службы безопасности, которая, по его словам, занимается непонятно чем.

В пятницу, 29 декабря, из разных городов Украины поступали сообщения о взрывах. В Сети распространялись кадры разрушений, прежде всего в Киеве.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по целям на Украине было применено свыше 150 средств воздушного нападения. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы прозвучали недалеко от военного завода «Артем», расположенного в Киеве.

Тема:
Спецоперация
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