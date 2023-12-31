Пять желаний, которые категорически нельзя загадывать в Новый год

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 69 0

Ночь с 31 на 1 сопровождается чудесами. Но чего нельзя просить у Вселенной?

Пять желаний, которые категорически нельзя загадывать в Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

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Новый год — это время чудес и желаний. Но далеко не все можно загадывать в этот праздник. Психолог Ирина Грекова и бизнес-коуч Вера Фишингер рассказали порталу Rsute.ru о том, чего нельзя просить на Новый год у Вселенной.

Не загадывайте желания для других

Загадать желание для другого человека часто характеризуется благими намерениями. Но это может привести к тому, что они не исполнятся или сбудутся, но в более худшем виде. Поэтому лучше загадывать что-либо только для себя.

Не используйте частицу «не»

Нужно формировать свои желания с позитивным настроем и забыть про существование частицы «не». С ней образуется риск привлечь то, чего совсем не хочется.

Например, вместо «не хочу болеть», лучше сказать «хочу быть здоровым». Позитивные формулировки укрепляют загаданные желания и формируют положительную энергию.

Не желайте зла

Новогодняя ночь не время зла. Поэтому не стоит желать что-то плохое даже самому заклятому врагу. Если уж у вас и есть неприятель, то лучше загадать мудрости и понимания.

Не вдавайтесь в конкретику

Во время загадывания желания не стоит делать его досконально точным. Лучше сфокусировать на конечном итоге, к которому вы стремитесь, нежели на деталях.

Не ограничивайте себя в желаниях о богатстве

Нельзя загадывать точную сумму, которую вы хотите. Это только ограничит возможный потенциал. Попросите у Вселенной гораздо больше, чем вы ожидаете.

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Пять желаний, которые категорически нельзя загадывать в Новый год

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