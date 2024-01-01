«Люблю!» — легендарный итальянский певец признался в чувствах к России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 61 0

Певец Pupo поздравил россиян с Новым годом и признался им в любви

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда итальянской эстрады Pupo впервые после пандемии приехал с концертом в Москву.

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Pupo, поздравил россиян с Новым годом и заявил о своей любви к России. Признание звезда поп-музыки 80-х сделал в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко.

«Привет, друзья мои! Меня зовут Pupo, я хочу пожелать вам счастливого нового года и сказать россиянам: «С Новым годом! Привет от Pupo! Люблю!» — обратился к поклонникам Pupo.

Певец стал одним из гостей фестиваля «Легенды Ретро FM», который возобновился в этом году после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса. В интервью Pupo признался, что очень скучал по Москве и был рад снова приехать в российскую столицу с концертом. Также он поблагодарил организаторов фестиваля за честь закрывать прошедшее большое шоу. Подробности смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки поздравила детей с Новым годом.

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