«Крепко обнимаю»: Gazebo поздравил российских зрителей с Новым годом

Звезда итальянской эстрады 80-х выступил на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве.

Итальянский певец Пол Маццолини, известный под псевдонимом Gazebo, в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко эмоционально поздравили россиян с Новым годом.

«Всем привет, я Gazebo. От всего сердца крепко обнимаю всех, кто смотрит Пятый канал. Замечательного и фантастического вам нового, 2024 года», — обратился к россиянам знаменитый певец.

Gazebo стал одним из гостей прошедшего в Москве фестиваля «Легенды Ретро FM». Вместе с ним перед россиянами выступили другие популярные зарубежные артисты 70-80-90-х годов: группы Joy и Arabesque, певцы Fancy, Lian Ross и Pupo.

Мероприятие прошло впервые после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса. Более подробно о фестивале смотрите в последующих материалах на сайте 5-tv.ru.

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