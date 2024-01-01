«Крепко обнимаю»: Gazebo поздравил российских зрителей с Новым годом

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

Певец Gazebo поздравил россиян с Новым годом

Фото, видео: Christoph Hardt / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Звезда итальянской эстрады 80-х выступил на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве.

Итальянский певец Пол Маццолини, известный под псевдонимом Gazebo, в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко эмоционально поздравили россиян с Новым годом.

«Всем привет, я Gazebo. От всего сердца крепко обнимаю всех, кто смотрит Пятый канал. Замечательного и фантастического вам нового, 2024 года», — обратился к россиянам знаменитый певец.

Gazebo стал одним из гостей прошедшего в Москве фестиваля «Легенды Ретро FM». Вместе с ним перед россиянами выступили другие популярные зарубежные артисты 70-80-90-х годов: группы Joy и Arabesque, певцы Fancy, Lian Ross и Pupo.

Мероприятие прошло впервые после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса. Более подробно о фестивале смотрите в последующих материалах на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и как помогает актеру Павлу Прилучному сохранять ощущение новогоднего волшебства.

-10° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:14
Подает сигналы: о чем расскажет праздничное платье женщины
4:06
«Пусть все будет хорошо»: Тарханова озвучила пожелание на Новый год
3:59
Какие животные приносят своему хозяину славу и богатство?
3:51
«Крепко обнимаю»: Gazebo поздравил российских зрителей с Новым годом
3:41
Опасный деликатес: врач назвал допустимую порцию красной икры
3:32
«Самый дорогой наряд — тело»: стилист Байрамов поздравил россиян с Новым годом

Сейчас читают

Опубликованы последствия удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь
«Пора идти вперед»: Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Спустя полвека: успех и трагедии актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса