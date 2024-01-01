Зудящие пузырьки на губах отравляют жизнь почти 90% населения Земли.

Большинство жителей планеты знают, насколько неприятны проявления вируса герпеса в виде зудящих болячек в области носа и губ. У кого-то они возникают чаще, у кого-то реже, но так или иначе вирусом заражены почти 90% людей, и, к сожалению, избавиться от него навсегда невозможно. Однако в силах человека помогать организму бороться с герпесом, в том числе с помощью питания. Какие продукты для этого подойдут, изданию aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Продукты с содержанием лизина

Лизин — аминокислота, которая препятствует размножению клеток вируса герпеса в организме. Она содержится в сыре, яйцах, мясе, жирной рыбе. А вот потребление семян тыквы, арахиса, чечевицы и кунжута стоит, наоборот, ограничить, если вы страдаете от частых высыпаний герпеса. Дело в том, что эти продукты в большом количестве содержат другую аминокислоту — аргинин, которая в отличие от лизина содействует распространению вируса.

Витамины С и А

Будучи антиоксидантом, витамин С противостоит любым инфекциям, в том числе вирусу герпеса. Поэтому необходимо включать в рацион цитрусовые, ягоды, квашеную капусту, болгарский перец, киви, шиповник.

Витамин А также относится к антиоксидантам и усиливает защиту организма от вируса. Он содержится в говяжьей и тресковой печени, яйцах, сливочном масле.

Витамин D

Витамин D укрепляет иммунитет к вирусу герпеса и снижает риск обострения инфекции. К его источникам относятся жирная рыба, печень трески, мясо и яйца.

Витамин Е

Способствующий противовирусной терапии витамин Е содержится в растительных маслах, семенах подсолнечника и орехах.

Цинк

Цинк препятствует проникновению и распространения вируса герпеса в клетках организма. Он содержится в морепродуктах, говядине, семенах подсолнечника, какао, орехах, субпродуктах.

Приправы и пряности

В приправах и пряностях содержатся природные антиоксиданты, которые также подавляют обострение вируса герпеса. К ним, в частности, относятся куркумин, капсаицин, гингерол и кверцитин, содержащиеся, соответственно, в куркуме, жгучем перце, имбире и луке.

Капуста

Все овощи семейства крестоцветных содержат индол — мощный антиоксидант, подавляющий различные инфекции, в том числе вирус герпеса.

Морские водоросли

Так называемые фукоиданы, входящие в состав морских водорослей, стимулируют иммунную систему. На основе этих химических соединений изготавливают кремы и мази от герпеса. Фукоиданы также эффективны против цитомегаловируса, аденовируса и вируса гриппа.

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