«Маленький Петросянчик»: Сын знаменитого юмориста растет его точной копией

Похоже, хейтеры забыли, зачем заходят в блог Татьяны Брухуновой — симпатичный малыш вызывает только умиление.

Все меньше тайн в жизни одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса — Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна. Прежде молодая мама хоть изредка и показывала подписчикам сына от знаменитого юмориста, но как следует разглядеть мальчика было сложно. В Новый год она решила сделать поклонникам подарок и опубликовала фото трехлетнего Вагана во всей красе. Под снимком поздравила всех с наступающим праздником и подписалась: «Ваши Петросяны».

В кадре счастливое семейство позирует у бортика бассейна — светит солнце, все одеты по-летнему, веселы и воодушевлены. Мальчишка, и это тут же отметили фолловеры Брухуновой, очень похож на папу. Все черты лица выдают в нем наследника Евгения Вагановича. Даже круглые густые брови и открытая улыбка — точная копия! Поклонники, впервые увидевшие Вагана, поражены сходством.

«Красивый маленький мужчина. Мамин и папин. Пусть растет на радость родителям»;

«А маленький Петросянчик какой чудесный мальчишка!»

«Какой чудесный сынок у вас! Симпатяга такой!» — пишут пользователи.

В Новый Год Татьяна Брухунова порадовала фанатов фотографией сына от Петросяна. Instagram* / bruhunova

Стоит отметить, обидных комментариев, которыми засыпали Брухунову на протяжении трех лет, уже не найти. Хорошенький ребенок заставил своей улыбкой замолчать всех хейтеров. Никто уже не называет его маму разлучницей, не шутит едко про разницу в возрасте с супругом. Очевидная радость, излучаемая Ваганом и его родителями, вызывает лишь желание поздравить и пожелать долгих лет — таких же счастливых.

Но новогодний пост — он и есть новогодний пост. Будни, в которых знаменитостям перемывают кости, выдумывая новые сплетни, вернутся совсем скоро. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о прошлом Татьяны Брухуновой и почему коллеги и фанаты осуждают выбор Петросяна.

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