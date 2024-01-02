Внимание на шапку! Как героев «Иронии судьбы» характеризуют их головные уборы

Этой детали гардероба знаменитый Эльдар Рязанов уделил особое внимание, у каждой меховой шапочки, как и у каждого персонажа, свой характер.

Зимний гардероб персонажей любимого россиянами новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» продуман до мелочей, если приглядеться. Режиссер картины Эльдар Рязанов с особой серьезностью подошел к выбору головных уборов. Меховые шапки героев ленты говорит и о характере, и о статусе. Чего стоит Ипполит в норке, которую он потом беспощадно заливает водой в душе! Авторы aif.ru рассмотрели все детально!

Женя Лукашин (Андрей Мягков)

Кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром! «. Режиссер: Эльдар Рязанов, 1975 г.

Тюфяк, как он сам себя называет, Женя Лукашин в 36 лет живет с мамой, получает на работе в травмпункте скромный окладик. Носит он, соответственно недорогую ушанку из кролика. Такая шапка в свое время стоила 12-20 рублей. Так как кроличий мех не очень теплый, утеплялась она ватином. Особенно качественным изделие тоже не было, так как быстро теряло вид, становилось лохматым и слегка неопрятным. Именно так и выглядит головной убор рассеянного главного героя фильма, буквально ставший его воплощением.

Галя (Ольга Науменко)

Кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром! «. Режиссер: Эльдар Рязанов, 1975 г.

Невеста Жени Лукашина — девушка молодая, но серьезная. Девушка она неопытная, но уже умеющая контролировать избранником и диктовать ему свои условия. Но оказывается доминантная героиня все-таки несчастной жертвой, которую в Москве оставили и благополучно забыли. Может быть, поэтому ее почти детская шапочка, связанная из кроличьего пуха, такая пышная и белоснежная. От нее так и веет наивностью. И цена романтической наивности невысока — такой головной убор обошелся Гале максимум в 20 рублей.

Ипполит Георгиевич (Юрий Яковлев)

Кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром! «. Режиссер: Эльдар Рязанов, 1975 г.

Образцовый жених — при деньгах, с хорошей работой и репутацией, который может и духи французские подарить своей избраннице. Таков Ипполит, его не сравнить, по крайней мере, по внешнему лоску, с Лукашиным. Он носит шикарную норковую ушанку и дорогое пальто, что после краха всех романтических надежд беспощадно утопит в душе. Головной убор Ипполита на фоне кроличьей (или вообще кошечьего, такое могло быть) всклокоченной шапки соперника расставляет точки над «i». Он совсем не тюфяк и не простак, статусный мужчина. Отдавший за свою норку рублей 300, а то и больше рублей!

Надя Шевелева (Барбара Брыльска)

Кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром! «. Режиссер: Эльдар Рязанов, 1975 г.

Про роковую Надежду, работающую в школе, Рязанов одел роскошно, позволил себе пожертвовать достоверностью. Одна только кубанка из лисьего меха стоила в свое время как минимум 300 рублей — откуда такие деньги? Разве что избранник потратился! Ну или Надя умеет копить на модные вещи. Красота польской актрисы, ее томный взгляд и белокурые локоны… Что ж, такой образ никак не мог венчаться дешевым кроликом. Главный женский персонаж наряжен по последней моде своих лет!

Таня и Валя (Лия Ахеджакова и Валентина Талызина

Кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром! «. Режиссер: Эльдар Рязанов, 1975 г.

Подружки Нади Шевелевой хоть и держатся вместе, и обе работают учителями в школе, обладают разными характерами. Веселые дамы приходят в гости к коллеге, чтобы в первую очередь познакомиться с ее кавалером Ипполитом, но успевают и пошутить, и песню спеть. Приятельницы выглядят модно, но недорого. На Тане забавная пятнистая шапочка из кролика рублей за 20, на Вале — нечто более «взрослое». К костюму для нее выбрали сноп из чернобурой лисицы. Стоила такая раньше около 150 рублей. Конечно, учительнице головной убор не по карману, но, зная времена, можно предположить, что она долго экономила, чтобы позволить себе красивую вещицу. Такую и снимать в гостях не хочется. Валя, как, впрочем, и Таня, не снимают, а позволяют рассмотреть свои образы со всех сторон.

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