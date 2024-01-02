Лежащий на трассе амурский тигр наделал шума в Хабаровском крае

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 64 0

Животному оказывается необходимая помощь, на месте работают специалисты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Telegram / Центр «Амурский тигр»; 5-tv.ru

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В Хабаровском крае посреди оживленной трассы заметили амурского тигра, которого предположительно сбил автомобиль. Как рассказала в беседе с 5-tv.ru исполняющий обязанности руководителя Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Виктория Хатнюк, животному уже оказывается вся необходимая помощь.

Крупного представителя семейства кошачьих автомобилисты обнаружили на трассе недалеко от города Бикин 2 января 2024 года. По предварительной версии, животное кто-то сбил: тигр лежал посреди проезжей части, не делая попыток подняться на лапы, и не реагировал на внешние раздражители.

На место вызвали сотрудников ГИБДД и представителей Охотнадзора. Животное усыпили и выставили ограждения, чтобы избежать инцидентов.

«В настоящий момент ожидается прибытие транспорта для изъятия животного и его перевозки в центр «Амурский тигр», — говорит Виктория Хатнюк.

Как сообщает официальный Telegram-канал центра «Амурский тигр», животное находится в тяжелом состоянии. Сейчас специалисты предпринимают меры, чтобы оказать ему необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Хабаровском крае ищут тигра-убийцу.

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