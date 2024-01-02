Прямо в небе: ВС РФ применили самый современный комплекс подавления БПЛА

Он позволяет засечь вражескую «птичку» на расстоянии до трех километров.

«Западная» группировка российских войск применила самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на купянском направлении. Он позволяет обеспечивать всеракурсную защиту от любого типа беспилотных летательных аппаратов противника, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Комплекс ВС РФ позволяет обнаруживать и подавлять дроны и радиоизлучения, а также постоянно менять местоположение войск благодаря мобильности — для его развертывания нужны считанные минуты.

«Засечь вражескую „птичку“ может и с двух, и с трех километров. Сразу подает звуковой сигнал», — приводит агентство сообщение министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что после получения сигнала оператору остается лишь дать команду, чтобы цель была подавлена. Работать такой комплекс может круглосуточно, а выводит из строя он не только летательные аппараты, но и спутниковый интернет, радиосвязь и мобильную связь.

Как отметили в МО, в современных реалиях важно уметь подавлять вражеские БПЛА «прямо в небе». Российские войска способны делать это.

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе встречи с военными в одном из госпиталей заявил, что сейчас на передовой нужно больше беспилотников и средств для их поражения. По его словам, у российских специалистов много разработок в этой области, и их внедрение следовало бы ускорить.

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы уничтожили взвод танков Leopard на Сватовском направлении.