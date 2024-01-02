Российские бойцы уничтожили взвод танков Leopard на Сватовском направлении
МО: ВС РФ уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ
Фото, видео: Telegram / Воин DV; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Тяжелую технику передали Украине в 2023 году. Машины считаются одними из самых современных в странах НАТО.
Российские военнослужащие уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, тяжелая бронетехника производства Германии была разбита бойцами группировки «Запад» в районе села Терны в ДНР. Отмечается, что ВС РФ нанесли удар во время подготовки ВСУ к проведению атаки на российские позиции.
«Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.
Leopard-2A6 — немецкий боевой танк второго поколения, который бел передан Украине в 2023 года. Эти боевые машины считаются самыми современными из тех, что были поставлены киевскому режиму странами НАТО.
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