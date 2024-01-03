«До сих пор отхожу»: Волочкова о встрече Нового года, подарке дочери и итогах 2023-го

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 35 0

Волочкова сообщила, что подарит дочери Ариадне ювелирное украшение на Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Балерина также рассказала, как ее поздравил отец-инвалид, неспособный разговаривать уже 15 лет.

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова рассказала, как встретила новый 2024 год, а также раскрыла планы на праздничные дни в беседе с 5-tv.ru.

По словам бывшей примы Большого театра, в самую волшебную ночь ее поздравили родители. Отцу было сложно сделать это, так как он уже 15 лет не разговаривает после перенесенного инсульта.

«Но всеми эмоциями, даже говоря „со-со“ и „ва-ва“ он меня поздравил. Мы говорили по видеосвязи», — поделилась Волочкова.

А вот своего ребенка она еще не поздравила, только собирается к Ариадне. Анастасия сообщила, что приготовила ей в подарок ювелирное украшение.

«Что могу сказать, как этот Новый год прошел. Я до сих пор отхожу от премьеры, которую я создала», — прокомментировала балерина.

Своим главным итогом прошедшего 2023 года Волочкова назвала новое шоу. Представила она его в канун праздников, а на подготовку ушло полгода. По словам артистки, шесть месяцев на пуантах — большой труд.

Также Анастасия отметила, что ее можно не спрашивать о том, какие подарки и кому она вручает. По ее словам, она дарит всем людям свое творчество и продолжит делать это, пока есть силы и возможности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла тайну их отношений с Шаляпиным.

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