Snoop Dogg станет спецкорреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024

Известный во всем мире американский рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом NBC на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом телеканал сообщил своим зрителям на официальном сайте.

«Snoop Dogg присоединяется к олимпийской команде NBC на время парижских игр», — говорится в публикации.

Ресурс опубликовал небольшое интервью с исполнителем. В нем он призывает «возвысить и отпраздновать» Олимпиаду-2024, а также пожелал лучшим «сиять, как золото».

Рэпер будет вести эфиры в команде с ведущим Майком Тирико. Их репортажи будут выходить в прайм-тайм.

Ожидается, что Snoop Dogg будет посещать соревнования, беседовать со спортсменами и их «группой поддержки» — родственниками и друзьями. Также рэпер будет знакомиться с достопримечательностями города всех влюбленных и рассказывать о них зрителям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Snoop Dogg показал играющего на рояле Путина и кивающего в такт музыке Трампа.