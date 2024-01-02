Snoop Dogg станет спецкорреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024

Рэпер будет вести эфиры вместе с ведущим Майком Тирико.
Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face
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Известный во всем мире американский рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом NBC на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом телеканал сообщил своим зрителям на официальном сайте.
«Snoop Dogg присоединяется к олимпийской команде NBC на время парижских игр», — говорится в публикации.
Ресурс опубликовал небольшое интервью с исполнителем. В нем он призывает «возвысить и отпраздновать» Олимпиаду-2024, а также пожелал лучшим «сиять, как золото».
Рэпер будет вести эфиры в команде с ведущим Майком Тирико. Их репортажи будут выходить в прайм-тайм.
Ожидается, что Snoop Dogg будет посещать соревнования, беседовать со спортсменами и их «группой поддержки» — родственниками и друзьями. Также рэпер будет знакомиться с достопримечательностями города всех влюбленных и рассказывать о них зрителям.
Ранее 5-tv.ru писал, что Snoop Dogg показал играющего на рояле Путина и кивающего в такт музыке Трампа.
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