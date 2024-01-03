«Просто спички! Палочки!» — Шаляпин раскритиковал ноги Волочковой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Прохор Шаляпин раскритиковал ноги Анастасии Волочковой

«Просто спички! Палочки!» — Шаляпин раскритиковал ноги Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Балерина очень трепетно относится к своему внешнему виду и не позволяет съесть себе лишнего. А вот ее близкий друг уверен — питаться знаменитости следует плотнее.

Балерина Анастасия Волочкова и певец Дмитрий Шаляпин — лучшие друзья. Они часто проводят время и даже отметили вместе Новый год.

«Нам с Прохором никогда не бывает скучно. Особенно в новогодние праздники», — написала балерина в личном блоге.

Как они провели новогоднюю ночь — Волочкова тоже не забыла показать подписчикам. Артистка опубликовала в соцсети совместное видео, где они сидят на диване, смеются и ведут беседы на самые разные темы.

Анастасия Волочкова показала свой фирменный вертикальный шпагат

На кадрах запечатлен момент, как Шаляпин начинает критиковать Волочкову за ее режим питания. Та, в свою очередь, рассказала, что отведала с праздничного стола.

«Я в новогоднюю ночь съела всего два перепелиных яйца. И немного черной икорки», — сказала балерина.

Потом она начала демонстрировать предмет своей гордости — ноги. И попросила снимавшего человека не обрезать их в кадре, а показать во всей красе. Шаляпин не смог удержаться и прокомментировал худобу подруги.

«Но мне жаль, что ты ничего не ешь. Тебе просто 14 лет с этими ногами! Они (ноги. — Прим. ред.) худенькие, стройные… Просто спички! Палочки!» — добавил певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, Волочкова раскрыла тайну их отношений с Шаляпиным.

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