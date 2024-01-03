В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при председательстве России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Для чего объединению нужно это подразделение?

В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при председательстве России

Фото: VCG / ТАСС

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Тема:
БРИКС

Россия имеет огромный опыт в организациях мирового и регионального уровня для того, чтобы с легкостью образовать секретариат в БРИКС, заявил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в беседе с РИА Новости.

«Россия — страна, обладающая опытом в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата», — сказал Сафари.

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По мнению Сафари, без секретариата следующей возглавляющей объединение стране будет сложно ориентироваться в уже имеющейся информации. Он отметил, что Иран очень заинтересован в том, чтобы подобный отдел сформировался как можно скорее.

К слову, с начала текущего года состав БРИКС вырос вдвое. Так, в организацию вошли ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. До этого объединение состояло из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани хотят создать университет креативных индустрий стран БРИКС.

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