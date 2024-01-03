«Ла Скала» потеряла: почему Вячеслав Макаров отверг карьеру оперного певца

Шоумена с раннего детства готовили к стезе академического музыканта, однако он выбрал другой путь.

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров имел все шансы стать оперным певцом, однако остановил свой выбор на эстраде. Почему так произошло, он объяснил в беседе с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко.

По словам Макарова, он с раннего детства увлекался музыкой, слушал записи популярных исполнителей и пытался им подражать. Видя явную склонность сына к творчеству, родители отдали его в музыкальную школу, где он продолжил развивать талант: пел в хоре мальчиков, участвовал в спектаклях, исполнял романсы в сопровождении оркестра. Однако обилие классической музыки в итоге утомило Вячеслава, и он стал посматривать в сторону эстрады.

«Меня очень четко вели в академическую сферу, но в какой-то момент я сказал: „Я не хочу. Мне эстрада интереснее“. И после музыкальной школы я четко сказал преподавателю, что буду заниматься только эстрадой. Хотя, может быть, сейчас был бы оперным певцом», — отметил Макаров.

Творческий путь Вячеслава Макарова начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом артист не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же Вячеслав Макаров активно развивается в музыкальном направлении. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Полное интервью с Вячеславом Макаровым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какого персонажа Вячеслав Макаров хотел бы сыграть в кино.