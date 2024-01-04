«Мир становится объемным»: Игорь Верник рассказал о преимуществах зрелого возраста

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46 0

Актер Игорь Верник: в 60 лет мир становится более объемным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Народный артист России заявил, что наслаждается открывшимися ему с годами возможностями.

В 60 лет окружающий мир становится более объемным, и в этом заключается преимущество зрелого возраста перед юностью. Таким наблюдением поделился народный артист РФ в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Восемнадцать лет — прекрасный возраст, но ты еще так мало знаешь про себя, про жизнь, про все. В определенном возрасте ты начинаешь пользоваться намного большим ресурсом, и это такое наслаждение… Как шахматная партия, когда ты можешь считать на много ходов вперед, когда ты видишь картинку с разных сторон. И это очень интересно, мир становится более объемным», — заявил Верник.

В этом году Игорь Верник и его родной брат Вадим отметили 60-летие. Оба полностью раскрыли себя в своем любимом деле. Игорь — народный артист России, снявшийся в десятках картин, около 40 лет служит в МХТ имени Чехова, 30 лет ведет популярные проекты на телевидении, много лет входит в состав жюри КВН.

Вадим — талантливый интервьюер, театральный критик, главный редактор журнала «ОК!», писатель и правая рука Константина Хабенского в МХТ. Он снял десятки документальных фильмов, героями которых стали Майя Плисецкая, Олег Табаков, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Инна Чурикова, Юрий Башмет и многие другие.

Полное интервью с Игорем и Вадимом Верниками в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Первая любовь» с Игорем Верником в одной из главных ролей.

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