«Ужас и безобразие»: брат Егора Летова не знал об осквернении могилы артиста
На месте захоронения музыканта нашли приклеенную голову свиньи.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Брат Егора Летова не знал об осквернении могилы артиста
Брат рок-музыканта Егора Летова Сергей не знал об осквернении могилы артиста. Об этом 5-tv.ru рассказал сам родственник исполнителя.
«Я сначала узнаю, в чем суть. Вы мне говорите, я впервые об этом (об осквернении. — Прим. ред.) слышу», — сказал Сергей Летов.
За разъяснениями в первую очередь брат музыканта обратится к директору фонда, созданного в память Егора Летова, Сергею Попокову. Он ведет все дела, связанные с умершим артистом, у него же, по предположению родственника исполнителя, хранятся документы на могилу.
Догадок о том, кто мог пойти на подобный шаг, у брата рокера нет. Охарактеризовать данный поступок он смог лишь тремя словами.
«Ужас и безобразие какое-то», — заявил Сергей Летов.
Ранее в СМИ публиковались сообщения о том, что к могиле музыканта в Омске приклеили голову свиньи. В рот животного положили книгу со священным текстом одной из религий, а на лбу красным написали искаженную фразу из Евангелия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист Филипп Киркоров создал на Троекуровском кладбище семейный мемориал. Мать музыканта была похоронена в Болгарии, но после смерти отца, народного артиста России Бедроса Киркорова, певец решил, что родители должны покоиться вместе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
83%
Нашли ошибку?