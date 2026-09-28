«Ужас и безобразие»: брат Егора Летова не знал об осквернении могилы артиста

Брат Егора Летова не знал об осквернении могилы артиста

Брат рок-музыканта Егора Летова Сергей не знал об осквернении могилы артиста. Об этом 5-tv.ru рассказал сам родственник исполнителя.

«Я сначала узнаю, в чем суть. Вы мне говорите, я впервые об этом (об осквернении. — Прим. ред.) слышу», — сказал Сергей Летов.

За разъяснениями в первую очередь брат музыканта обратится к директору фонда, созданного в память Егора Летова, Сергею Попокову. Он ведет все дела, связанные с умершим артистом, у него же, по предположению родственника исполнителя, хранятся документы на могилу.

Догадок о том, кто мог пойти на подобный шаг, у брата рокера нет. Охарактеризовать данный поступок он смог лишь тремя словами.

«Ужас и безобразие какое-то», — заявил Сергей Летов.

Ранее в СМИ публиковались сообщения о том, что к могиле музыканта в Омске приклеили голову свиньи. В рот животного положили книгу со священным текстом одной из религий, а на лбу красным написали искаженную фразу из Евангелия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист Филипп Киркоров создал на Троекуровском кладбище семейный мемориал. Мать музыканта была похоронена в Болгарии, но после смерти отца, народного артиста России Бедроса Киркорова, певец решил, что родители должны покоиться вместе.

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