Как появился знаменитый «похититель Рождества» Гринч

Всего свет увидел экранизации «похищения Рождества» пять раз, самой известной из которых стал фильм с Джимом Керри.

В новом 2024 году знаменитый пакостник Гринч, пришедший из популярной сказки Доктора Сьюза о похищении Рождества, отмечает свое 67-летие. В KP.RU решили вспомнить историю главного героя произведения и все экранизации известной книги.

Гринч-ворчун

Поучительная книга для детей рассказывает о ворчливом, местами циничном отшельнике Гринче, который проживает в одиночестве уже 53 года. Действие истории разворачивается в выдуманном городке Ктограда, добрые жители которого всей душой любят и ценят Рождество. Главный герой же этот праздник не переносит.

Пузатый и волосатый зеленый Гринч обитает в дали от всех на горе в пещере вместе со своим единственным другом — преданным псом Максом. Однажды в канун Рождества, надев костюм Санта-Клауса, западноевропейского «Деда Мороза», Гринч похищает все праздничные украшения и угощения жителей города, а также забирает все подарки.

Однако, несмотря ни на что, ктоградцы радуются дорогому сердцу торжеству и с удовольствием проводят время друг с другом. Именно тогда шалун Гринч понимает, что смысл праздника — не в подарках и вкусностях.

Как появился зеленый «монстр»

Похитителя Рождества придумал американский писатель и художник Теодор Сьюз Гайсел, больше известный как Доктор Сьюз. Главный сказочник страны в 1984 году удостоился Пулитцеровской премии за большой вклад в «образование и развитие американских детей и их родителей».

В свет книга «Как Гринч украл Рождество» вышла в 1957 году. Автор вдохновился глядя на себя в зеркало, увидев «очень гринческое лицо». Примечательно, что любимец детской аудитории самую знаменитую историю посвятил маленькому племяннику Тедди Оуэнсу — своих детей у писателя, на удивление, не было.

Одноименный мультфильм 1966 года

Спустя почти десять лет после публикации сказки на экранах канала CBS появился 25-минутный мультфильм, саундтрек которого спустя некоторое время получил премию «Грэмми». Режиссером стал американский мультипликатор Чак Джонс, а главную роль озвучил Борис Карлофф.

«Хэллоуин — ночь Гринча» — 1977

Кадр из м/ф «Хэллоуин — ночь Гринча», реж. Джерард Болдуин, 1977 г.

Лауреатом «Эмми» стал приквел знаменитой анимации, рассказывающий о новых проказах Гринча. Главного героя озвучил известный американский комик Ганс Конрид.

«Гринч против Кота в шляпе» — 1982

Кадр из м/ф «Гринч против Кота в Шляпе», реж. Билл Перез, 1982 г.

Премьера мультфилма состоялась на канале ABC. В этой истории шалуну Гринчу помогает другой популярный персонаж Доктора Сьюза — Кот в шляпе, голосом которого стал американский актер Боб Холт.

Фильм «Гринч — похититель Рождества» — 2000

Кадр из м/ф «Гринч — похититель Рождества», реж. Рон Ховард, 2000 г.

В 2000 году вышла самая яркая и незаслуженно пропущенная критиками адаптация книги. Съемки кинокартины в общей сложности протекали около пяти месяцев, а великий комедийный актер Джим Керри проводил, исполнивший роль Гринча, ежедневно проводил в кресле гримера по несколько часов. Фильм стал настоящей рождественской «классикой».

«Гринч» — 2018

Кадр из м/ф «Гринч», реж. Ярроу Чейни, Скотт Мосье, 2018 г.

Спустя 18 лет с Джимом Керри вышел анимационный ремейк киноадаптации. Как и в ситуации с прошлым проектом, мультфильм критики не оценили. Зрители же в который раз не согласились с ними.

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