«Уничтожила практически все»: последствия кибератаки на «Киевстар»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 41 0

В СБУ заявили, что из-за атаки хакеров на «Киевстар» практически все уничтожено

«Уничтожила практически все»: последствия кибератаки на «Киевстар»

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Из-за атаки хакеров украинский оператор столкнулся с большими трудностями.

Тысячи виртуальных серверов украинского оператора связи «Киевстар» были уничтожены после хакерской атаки. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк информационному агентству Reuters.

«Атака уничтожила „практически все“, включая тысячи виртуальных серверов и ПК», — заявил Витюк.

Сбой в работе «Киевстара» произошел 12 декабря. Абоненты испытывали проблемы со связью и с мобильным интернетом.

В компании сообщили, что причина кроется в мощной кибератаки, которая частично разрушила IT-инфраструктуру оператора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у мессенджера Telegram произошел массовый сбой на территории России. О проблемах свидетельствуют данные специализированных сервисов. Много пользователей сообщили о проблемах в работе приложения.

Сообщения в Telegram могли отправляться с большой задержкой.

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