«Уничтожила практически все»: последствия кибератаки на «Киевстар»

Из-за атаки хакеров украинский оператор столкнулся с большими трудностями.

Тысячи виртуальных серверов украинского оператора связи «Киевстар» были уничтожены после хакерской атаки. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк информационному агентству Reuters.

«Атака уничтожила „практически все“, включая тысячи виртуальных серверов и ПК», — заявил Витюк.

Сбой в работе «Киевстара» произошел 12 декабря. Абоненты испытывали проблемы со связью и с мобильным интернетом.

В компании сообщили, что причина кроется в мощной кибератаки, которая частично разрушила IT-инфраструктуру оператора.

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