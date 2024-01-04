Младшего сына Бритни Спирс заметили в обществе неизвестной красавицы

Личность девушки пока не раскрыта.

Сына знаменитой американской певицы Бритни Спирс — Джейдена Федерлайна заметили на пляже в компании неизвестной девушки. Неожиданные фотографии опубликовал западный таблоид Daily Mail.

Несколько месяцев назад 17-летний Джейден вместе с братьями и отцом Кевином Федерлайном переехал на Гавайи. Накануне семья посетила один из пляжей вместе с молодой красавицей, которая сопровождала юношу.

Личность спутницы младшего сына Бритни Спирс неизвестна. Молодой человек не оставлял свою избранницу, постоянно держал за руку и уделял много внимания.

Одета девушка была в простое черное бикини, в то время как Федерлайн предпочел синие шорты с узорами. Пара хорошо проводила время и совсем не смотрела в сторону папарацци. Влюбленные наслаждались обществом друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Бритни Спирс обокрали неизвестные.