Младшего сына Бритни Спирс заметили в обществе неизвестной красавицы

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

Младший сын Бритни Спирс появился на пляже в обществе своей возлюбленной

Младшего сына Бритни Спирс заметили в обществе неизвестной красавицы

Фото: www.globallookpress.com / Pa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Личность девушки пока не раскрыта.

Сына знаменитой американской певицы Бритни Спирс — Джейдена Федерлайна заметили на пляже в компании неизвестной девушки. Неожиданные фотографии опубликовал западный таблоид Daily Mail.

Несколько месяцев назад 17-летний Джейден вместе с братьями и отцом Кевином Федерлайном переехал на Гавайи. Накануне семья посетила один из пляжей вместе с молодой красавицей, которая сопровождала юношу.

Личность спутницы младшего сына Бритни Спирс неизвестна. Молодой человек не оставлял свою избранницу, постоянно держал за руку и уделял много внимания.

Одета девушка была в простое черное бикини, в то время как Федерлайн предпочел синие шорты с узорами. Пара хорошо проводила время и совсем не смотрела в сторону папарацци. Влюбленные наслаждались обществом друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Бритни Спирс обокрали неизвестные.

-23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Последние новости

21:00
Из-за прогрессирующей деменции состояние Брюса Уиллиса ухудшается
20:46
«Не надо никого убивать»: Добронравов назвал главную черту русских сказок
20:27
Средства ПВО перехватили украинскую ракету над Липецкой областью
20:12
Младшего сына Бритни Спирс заметили в обществе неизвестной красавицы
19:58
Microsoft добавит новую клавишу для своих ПК
19:43
Умер советский клоун и актер Юрий Медведев

Сейчас читают

«Мясные штурмы»: политолог рассказал о лотерейной мобилизации на Украине
Свой пацан или хам? Чем грозят «жесткие» шутки в адрес любимого человека
Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса