Российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ»

Чем может похвастаться самоходка?
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Вооруженные силы (ВС) РФ получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщили ТАСС в «Ростехе».
В госкорпорации отметили, что первые боекомплекты были направлены в войска в конце 2023 года. А сейчас уже развернуто серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины.
По ожиданиям «Ростеха», она сможет вывести на новый уровень боевые возможности российской артиллерии.
Об успешном окончании государственных испытаний «Коалиции-СВ» сообщалось в октябре 2023 года. Как отмечали в госкорпорации, установка превзошла лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.
Впервые «Коалиция-СВ» была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе указали на преимущества российских «Ланцетов».
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