Несравнимые: на Западе указали на преимущества российских «Ланцетов»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 0

NI: дроны «Ланцеты» продемонстрировали недостаток военной стратегии Запада

Несравнимые: на Западе указали на преимущества российских «Ланцетов»

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Дроны-камикадзе уже успели проявить себя в ходе спецоперации и доказали свою эффективность.

Применение ВС РФ в ходе спецоперации ударных дронов «Ланцет» выявило недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники. Об этом говорится в статье The National Interest.

Автор материала указал, что в бизнесе есть термин «товаризация» — когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар. По его мнению, такой процесс сейчас наблюдается и в военной сфере. В качестве примера он привел навигационную систему GPS. Она, по его словам, изначально разрабатывалась для военных целей, а уже со временем перешла в потребительский сегмент.

«Ланцеты» успешно уничтожают бронетехнику ВСУ © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Что касается «свежего» примера товаризации, то здесь можно как раз сослаться на российские «Ланцеты». Нет, они не перешли в потребительский сегмент. А являются простыми в сборке и эффективными в применении. Журналист подсчитал, что по чистой себестоимости РФ может произвести около 314 «Ланцетов» на каждый немецкий танк Leopard. А с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вовсе достигнет почти 700.

«Ланцеты» успешно уничтожают бронетехнику ВСУ © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Сравнится ли Leopard 2 по своим боевым возможностям почти 700 „Ланцетам“? Едва ли», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские десантники подбили «Ланцетами» самоходку «Гвоздика» и танк ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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