«Это дар»: Андрей Чадов заступился за актеров-непрофессионалов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Андрей Чадов: актерство — это дар, ему нельзя научить

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Живой» отметил, что некоторые артисты-любители легко дадут фору профессионалам с дипломами актерских вузов.

Актер театра и кино Андрей Чадов не разделяет снобизма и предвзятости многих своих коллег по отношению к актерам-непрофессионалам, которые, как считается, в последнее время массово заполонили сцены и экраны.

В интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко звезда фильма «Живой» указал на то, что некоторые артисты-любители по качеству игры могут дать фору профессионалам с дипломами актерских вузов. А все потому, считает Чадов, что актерству нельзя научить, — это дар, который либо есть, либо нет.

«Мне кажется, этому вообще научить нельзя — актерству. Можно поставить речь, что и делают в театральных институтах. А научить, мне кажется, нельзя. Это особая какая-то природа, психика. Это либо есть, либо нет. С режиссурой то же самое», — отметил Чадов.

Также в интервью 5-tv.ru звезда фильма «Живой» рассказал, как сделал предложение своей супруге, когда и сколько планирует детей, скучает ли по кино и чем ему дорог театр, а также о развитии киноиндустрии в России, и как встретил начало спецоперации по защите Донбасса в США.

Полное интервью с актером Андреем Чадовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Андрей Чадов впервые публично представил свою возлюбленную Анастасию Виноградову в качестве супруги.

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