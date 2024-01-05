Суд в Москве обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Арбитражный суд Москвы признал недействительной блокировку Google четырех аккаунтов Пятого канала на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать недействительным односторонний отказ общества с ограниченной ответственностью „Гугл“ и Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам акционерного общества „Петербург“ для пользователей YouTube», — говорится в решении суда.

В частности, речь идет о таких аккаунтах, как «Пятый канал Мультиблог», «Пятый канал live», «Пятый канал stream», «Пятый канал. Новости». Суд обязал Google разблокировать аккаунты и постановил взыскать с «Гугл» и Google LLC неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения инстанции.

В Google LLC попытались обжаловать это решение в Девятом Арбитражном апелляционном суде, а затем — в Арбитражном суде Московского региона. Однако оба оставили решение первой инстанции в силе.

Пятый канал и ряд других российских СМИ были заблокированы на YouTube в марте 2022 года. Причем в видеохостинге предупреждали об этом. В частности, говорили о незамедлительной блокировке каналов российских медиа по всему миру, которые финансируются государством, а также об удалении контента о спецоперации РФ на Украине, что «нарушает политику». YouTube также приостановил все способы монетизации в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей.