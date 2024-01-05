Суд в Москве обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Корпорация пыталась обжаловать это решение, но ей не удалось.

Суд в Москве обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Арбитражный суд Москвы признал недействительной блокировку Google четырех аккаунтов Пятого канала на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать недействительным односторонний отказ общества с ограниченной ответственностью „Гугл“ и Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам акционерного общества „Петербург“ для пользователей YouTube», — говорится в решении суда.

В частности, речь идет о таких аккаунтах, как «Пятый канал Мультиблог», «Пятый канал live», «Пятый канал stream», «Пятый канал. Новости». Суд обязал Google разблокировать аккаунты и постановил взыскать с «Гугл» и Google LLC неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения инстанции.

В Google LLC попытались обжаловать это решение в Девятом Арбитражном апелляционном суде, а затем — в Арбитражном суде Московского региона. Однако оба оставили решение первой инстанции в силе.

Пятый канал и ряд других российских СМИ были заблокированы на YouTube в марте 2022 года. Причем в видеохостинге предупреждали об этом. В частности, говорили о незамедлительной блокировке каналов российских медиа по всему миру, которые финансируются государством, а также об удалении контента о спецоперации РФ на Украине, что «нарушает политику». YouTube также приостановил все способы монетизации в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей.

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Суд в Москве обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

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