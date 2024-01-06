Маленькие любимцы: могут ли кошки распознавать речь своих хозяев

Этот интересный феномен назвали «адресованной коту речью».

Определить, когда были одомашнены кошки, весьма непросто. Скорее всего, это произошло неоднократно и независимо друг от друга в разных частях мира. Древнейшим археологическим свидетельством этого эпохального события является захоронение возрастом 9500 лет на Кипре, где останки кошки лежали рядом с человеческими.

В семействе кошачьих только львы и гепарды образуют устойчивые сообщества, и идиома «одинокий леопард» с точки зрения соответствия жизненным реалиям гораздо уместнее, чем набивший оскомину «одинокий волк».

Несмотря на это, в какой-то момент кошки сблизились с людьми, и в результате нам удалось, как кажется, преодолеть разрыв в межвидовом общении. Это сегодня не просто живые грелки и наглые потребители широкого ассортимента специальных кормов. Появляется все больше научных свидетельств того, что между владельцем и его кошкой возникает особая связь.

Кошка не всегда приходит на зов человека, но это скорее проявление своевольного характера, так как узнавать голос владельца она умеет. Не так давно было проведено исследование, которое убедительно подтвердило данный тезис. Особое внимание ученые уделили феномену «адресованной коту речи» (АКР) — это изменение тональности голоса, схожее с сюсюканьем, которое используется при общении с младенцами.

Владельцы животных записали четыре фразы, часто звучащие в адрес кошек — сначала обычным тоном, предназначенным для другого человека, а потом измененным, то есть соответствующим понятию АКР. Те же самые фразы наговорили на микрофон посторонние люди, о существовании которых животные даже не догадывались. Затем ученые, фиксируя реакцию кошек, дали послушать им эти записи.

Результаты оказались весьма интересными. Чтобы привлечь внимание кошки, владелец должен был использовать АКР. На обычную речь она не реагировала. Сюсюканье незнакомцев полностью игнорировалось — пушистые друзья человека не отвлекались от таких важных для себя задач, как отдых или уход за шерстью. Это было несколько удивительно, ведь, например, собаки реагируют на адресованную им речь — как хозяина, так и постороннего гражданина.

Авторы исследования предполагают, что кошки откликаются на более знакомый им звук. Возможно, связано это с широким диапазоном звучания АКР в исполнении разных людей. Животные, упрощенно говоря, запоминают голос своего владельца и игнорируют все остальные.

Но общение с кошками является обоюдным, не правда ли? Люди используют особые интонации при обращении к своим любимцам, но, может быть, те тоже научились доносить до нас информацию посредством своих «фраз»?

Все мы прекрасно знаем, что кошки умеют добиваться того, чего хотят, от живых существ, которые по недоразумению считают себя их хозяевами. Сообщать о своем желании поесть, во всяком случае, они умеют очень доходчиво. Используется для этого не только мяуканье, но и, допустим, язык тела, когда животное лезет к еде или навязчиво привлекает к себе внимание. Но если говорить именно о вокализации, то она является настойчивой и где-то даже раздражающей. То, что кошка хочет есть, легко понимает любой нормальный человек, даже если у него никогда в жизни не было этого животного.

Ученые, изучавшие эти звуки, обнаружили, что они призваны особым образом воздействовать на людскую психику. Мурлыканье издается примерно на той же частоте, что плач человеческого младенца (300-600 Гц). Здесь мы можем иметь дело с чистым совпадением, но если кошки эволюционно развили в себе умение имитировать звук, который мы просто не в состоянии игнорировать, это свидетельствует о поразительном уровне их интеллекта. На то, что это действительно так и есть, указывает тот факт, что домашние кошки мяукают на гораздо более высоких частотах, чем их дикие собратья, даже сопоставимые по размеру.

Впрочем, люди до сих пор не научились нормально понимать желания своих питомцев. Об этом говорит проведенное довольно давно исследование, в ходе которого 225 участников прослушивали мяуканье, издававшееся кошками в разных «жизненных ситуациях»: когда животные просили выпустить их за дверь, дать еду или прекратить расчесывать.

Результаты оказались неутешительными, но ученые все же обратили внимание на то, что представительницы слабого пола лучше определяют потребности наших любимцев. Это, наверное, лишний раз подтверждает, что женщины являются более понимающими и чуткими людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса. Об этом в социальных сетях рассказал его владелец Михаил Галин. По словам мужчины, его питомец «прожил свою жизнь достойно и сделал для мира больше, чем многие люди».