Забрали ребенка в гости: подробности смерти погибшего от аллергии на холод мальчика

Бабушка с дедушкой ненадолго задержались с ребенком на улице. Как они не заметили ухудшение состояния малыша?

Вечером 5 января в Ленинградской области умер трехлетний мальчик, по предварительным данным, от аллергии на холод. Подробности обстоятельств случившегося рассказал источник 5-tv.ru.

Сообщается, что мать с двумя маленькими детьми возраста трех лет и одного месяца 29 декабря приехала к родителям, чтобы совместно отметить Новый год. В день произошедшего бабушка с дедушкой забрали старшего ребенка, оставив новорожденного с матерью.

Вместе с внуком они отправились в гости, а по дороге домой задержались на улице на качелях на две минуты. На обратном пути мальчик стал чувствовать недомогание и начал сильно плакать, но после неожиданно затих.

Бабушка предположила, что ребенок уснул. Однако придя домой, раздевая сына после прогулки, мать поняла, что малыш не дышит. По прибытии скорая констатировала смерть мальчика.

На момент происшествия родители погибшего находились в трезвом состоянии. Специалисты предполагают, что причиной смерти могла стать мгновенная реакция на мороз.

Источник также уточнил, что в летнее время у ребенка была сильная аллергия на укусы комаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний ребенок умер от аллергии на холод в Ленинградской области.