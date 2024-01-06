Трехлетний ребенок умер от аллергии на холод в Ленинградской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 337 0

По приезде медики увидели, что мальчик не дышит, хрипит, а также у него идет кровь из носа.

Трехлетний ребенок умер от аллергии на холод в Ленинградской области

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Bein

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В Ленинградской области умер трехлетний мальчик от аллергии на мороз. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Все случилось вечером 5 января. После прогулки на улице мать стала раздевать дома ребенка, но в этот момент она заметила, что сын не дышит и вызвала скорую помощь. По приезде медики увидели, что мальчик не дышит, хрипит, а также у него идет кровь из носа. Они констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной является острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха. Тело мальчика направлено в морг. Специалисты проведут экспертизу и установят точную причину смерти.

Также отмечается, что мама ребенка не судима, не работает, на учете в ПДН не состоит. Когда медики приехали в квартиру, то увидели также бабушку и дедушку мальчика. Никто из взрослых не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным портала GoodMeteo, 5 января в Ленинградской области температура воздуха составляла от минус 16 до минус 26 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что ребенок замерз во время прогулки на улице: есть простой способ.

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