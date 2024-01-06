Пожилых супругов обнаружили мертвыми в неотапливаемом доме в Ленобласти

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 262 0

Тела пожилой женатой пары найдены в неотапливаемом доме в Ленинградской области

Пожилых супругов обнаружили мертвыми в неотапливаемом доме в Ленобласти

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Удивительно, но мужчина с женщиной скончались не от холода.

Тела пожилой супружеской пары обнаружены в дачном доме в Ленинградской области 5 января. Об обстоятельствах смерти погибших 5-tv.ru рассказал источник.

Соседи 78-летнего мужчины и его 70-летней жены решили навестить пару, проживающую рядом. Живыми в последний раз их видели 30 декабря.

Посетившие дом увидели неподвижные тела с улицы через окно. Внешних признаков насильственной смерти замечено не было.

Как известно, здание не отапливалось. Входная железная дверь оказалась запертой изнутри. Сперва предполагалось, что супруги скончались от холода, однако специалисты опровергли данную информацию.

Источник сообщает, что умерший проходил восстановление после недавней операции на сердце. Вернувшись домой, он обнаружил неподвижное тело своей супруги. Женщина страдала от онкологического заболевания четвертой стадии.

Увиденное стало шоком для мужчины, от чего сердце не выдержало. Также отмечается, что, по версии следствия, пробки выбило после наступления холодов: жена была одета в легкую ночную рубашку.

По имеющимся данным, сейчас судмедэксперты не могут произвести вскрытие из-за того, что трупы «окаменели» после длительного нахождения в неотапливаемом помещении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний ребенок умер от аллергии на холод в Ленинградской области.

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