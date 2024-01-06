Умершего в Москве внука Никиты Хрущева звали Алексей Аджубей

Умершим в Москве внуком Никиты Хрущева оказался, по предварительной информации, Алексей Аджубей, родившийся в 1954 году. Он был сыном дочери генерального секретаря ЦК КПСС Рады Аджубей. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

В квартире мужчины никто не открывал дверь. На место происшествия приехали все службы — в том числе, скорая помощь и МЧС. Когда дверь вскрыли, обнаружили, что внук политического деятеля скончался.

Рада Никитична Хрущева была советской журналисткой. С 1961 года по 2004-й она работала заместителем главного редактора в журнале «Наука и жизнь». За время ее работы журнал стал одним из лучших научно-популярных журналов Советского Союза.

Замуж за главного редактора «Известий» Алексея Аджубея она вышла в 1949 году, а познакомились они еще во время учебы. В этом браке родились три сына — Никита (умер в 2007 году), Алексей и Иван.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности смерти Алексея Аджубея.