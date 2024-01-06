У внука Никиты Хрущева раньше были проблемы с сердцем

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 99 0

У 69-летнего Алексея Аджубея даже стоял кардиоветкор.

У внука Никиты Хрущева раньше были проблемы с сердцем

Фото: © РИА Новости

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У внука Никиты Хрущева раньше были проблемы с сердцем. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru. У умершего сегодня 69-летнего Алексея Аджубея даже стоял кардиоветкор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной смерти наследника политического деятеля стала системная красная волчанка. Пожилой мужчина давно ей болел. Об этом 5-tv.ru узнал на месте происшествия.

Умершим в Москве внуком Никиты Хрущева оказался, по предварительной информации, Алексей Аджубей, родившийся в 1954 году. Он был сыном дочери первого секретаря ЦК КПСС Рады Аджубей.

В квартире мужчины никто не открывал дверь. На место происшествия приехали все службы — в том числе, скорая помощь и МЧС. Когда дверь вскрыли, обнаружили, что внук политического деятеля скончался.

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У внука Никиты Хрущева раньше были проблемы с сердцем

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