Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Вице-губернатор МО Хромушин рассказал о проблемах с отоплением в Подольске

Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске

Фото: Annette Riedl / ТАСС

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Правительство области узнало о проблеме только из соцсетей и через жалобы граждан.

Власти Подмосковья рассказали подробности о проблемах с отоплением в Подольске. Вице-губернатор области Евгений Хромушин сообщил изданию РИАМО о том, что коммунальные службы сутки скрывали реальные масштабы происшествия с отключением теплоснабжения.

Чиновник отметил, что сначала в Подольске отключилось электроснабжение. Затем специалисты зафиксировали гидравлический удар в инфраструктурных системах. Но они решили не сообщать об этом подмосковным властям.

«Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты и принимаем соответствующие решения», — объяснил вице-губернатор.

В итоге правительство узнало о проблеме из социальных сетей и из жалоб жителей Подольска. Работники спецслужб уже восстановили поступление тепла в 45 домах.

Чиновник отметил, что поставщик услуг должен сделать перерасчет для граждан, которые остались без отопления. Также Хромушин пообещал, что за ночь в микрорайоне Подольска Климовск устранят все последствия аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бастрыкин приказал проверить факты отсутствия отопления в Московской области.

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