Российские бойцы встретили Рождество Христово в главном храме вооруженных сил

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

В торжестве принимали участие и военные, и гражданские.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Российские военные вместе с рядовыми прихожанами встретили Рождество Христово в Главном храме ВС РФ, сообщает Минобороны. Рождественскую службу провел митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност.

В Минобороны напомнили, что в праздничные дни на Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль «Наша зима». Его гостями стали уже более 80 тысяч человек.

Главная служба в России прошла в Храме Христа Спасителя, самом известном и величественном храме России. Богослужения возглавил лично патриарх Кирилл. Торжественные праздничные церемонии проходили по всем городам России.

Президент России Владимир Путин посетил Рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово на территории Ново-Огарево. Вместе с ним были семьи российских героев, погибших в ходе спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Путина с семьями героев, погибших в ходе СВО.

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