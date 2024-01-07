Успокаивают общество или выдумывают? В США заявили о том, что Китай заправляет ракеты водой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Bloomberg утверждает, что Китай якобы заправляет ракеты водой

Успокаивают общество или выдумывают? В США заявили о том, что Китай заправляет ракеты водой

Фото: www.globallookpress.com / Ju Zhenhua

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Журналисты издания связывают ряд увольнений в Минобороны КНР с коррупционным скандалом.

«Сенсационное» расследование опубликовало издание Bloomberg. Западные журналисты со ссылкой на авторитетные, но абсолютно анонимные источники в разведке США пишут, что якобы в Китае вскрылась огромная коррупционная схема. И не где-нибудь, а в Министерстве обороны.

Впрочем, примеры вскрывшихся коррупционных махинаций в статье приводятся почти фантастические. Якобы ракеты вместо топлива заполняли водой, а шахты для пуска были попросту непригодны к использованию. Якобы именно коррупционный скандал побудил лидера КНР Си Цзиньпина провести серию увольнений в оборонном ведомстве.

На фоне нарастающего обострения отношений между Китаем и США вокруг Тайваня подобная информация выглядит, как хорошая порция успокоительного: дескать, из-за всего этого Китай не способен в ближайшее время к решительным боевым действиям.

Но как обстоит ситуация на самом деле за пределами газетных статей, остается тайной. Слова своих источников Bloomberg не смогли подтвердить ни у одного лояльного к журналистам официального лица США, тем более — такую информацию отказались комментировать и китайские источники.

Более того, американское СМИ добавляет, что американской разведке уже не раз приходилось жестоко обманываться в своих прогнозах по Китаю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого назначили на пост министра обороны Китая вместо Ли Шанфу.

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