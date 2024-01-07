В Турции второй раз за сутки взяли на буксир следовавший в Россию танкер

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Алина Крылова
Алина Крылова 39 0

Предварительной причиной вмешательства береговой охраны стали технические неполадки.

В Турции второй раз за сутки взяли на буксир следовавший в Россию танкер

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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В Турции береговая охрана отбуксировали второй за сутки плывущий в Россию танкер. Конфуз с участием отечественного плавучего средства произошел в Эгейском море.

В береговой охране туристической страны сообщили, что впервые сообщения о неисправности танкера, остановившего свое движение в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада, информация поступила ранним утром. 185-метровый корабль отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Судно следовало из Испании в Россию под панамским флагом. Предварительной причиной инцидента стал заглохший двигатель.

Уже утром 6 января помощь турецкой береговой охраны потребовалась уже танкеру Sundoro длиной 184 м, который плыл в Россию с острова Мальта. Танкер быстро отбуксировали в удобное место, на судоходство в указанном районе техническая накладка не повлияла, отметили в пресс-службе ведомства.

Чуть ранее, в октябре произошел практически идентичный случай. Береговая охрана отбуксировала в проливе Дарданеллы сухогруз с неисправностью электросети. Корабль длиной в 223 метра следовал из Болгарии в Египет под флагом Панамы и едва не перекрыл важную транспортную артерию.

Ранее 5-tv.ru писал о внезапном пожаре, возникшем на норвежском танкере в Красном море.

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