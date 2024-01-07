Пагубное пристрастие: как принцесса Диана спасла от алкоголизма Джона Траволту

У голливудского актера с разницей в несколько месяцев трагически скончались мать и возлюбленная от одной и той же болезни. Артист не нашел ничего лучшего, чем начать глушить горе алкоголем.

Джона Траволту знают и любят во всем мире. Талантливый яркий актер снялся почти в 90 фильмах и сериалах, выпустил несколько музыкальных дисков, был номинирован на «Оскар» и стал обладателем премий «Золотой глобус» и «Эмми». Но в какой-то момент его карьера стала стремительно лететь под откос, и виной всему была алкогольная зависимость Джона Траволты, которая появилась на фоне трагических событий в его жизни.

Спасти же актера от пагубного пристрастия смогла принцесса Диана, правда, сама она об этом даже не догадывалась.

Злой рок или совпадение печальных событий?

Он был младшим, шестым ребенком, родители детей обожали и старались дать им приличное воспитание и образование. Отец в свое время был полупрофессиональным игроком в американский футбол, потом он занялся продажей шин. Мама была очень талантлива, она играла на театральной сцене, занималась вокалом, а после сама выступала в качестве режиссера, к тому же она прекрасно пела.

Именно от матери унаследовал Джон Траволта и все его братья и сестры любовь к театру. Джон с пятилетнего возраста мечтал стать актером, а толчком к этому послужил просмотренный фильм Федерико Феллини и нескончаемая любовь матери к драматическому искусству.

Среднюю школу Джон так и не окончил, он решил посвятить себя профессии, для чего перебрался сначала в Нью-Йорк, где играл на Бродвее, а затем в Лос-Анджелес. Дебютировал в кино он в 1972 году, но первой значительной киноработой Траволты стала роль Билли Нолана в фильме Брайана Де Пальмы «Кэрри», снятом по одноименному роману Стивена Кинга.

Примерно в это же время он приступил к съемкам и на протяжении четырех лет играл Винни Барбарино в телесериале «С возвращением, Коттер», а позже появился в главной роли в картине «Лихорадка субботнего вечера», которая и принесла актеру всемирную популярность.

Но своими успехами Джон Траволта в то время так и не смог сполна насладиться. Вместе со славой актер познал и немыслимую боль потерь. В 1977 году, когда он уже почувствовал вкус славы, в его жизни произошли сразу два трагических события, которые просто не могли не сказаться на его карьере.

Чудовищные потери

За год до выхода на экраны фильма «Лихорадка субботнего вечера» 24-летний Джон Траволта познакомился с актрисой Дайаной Хайленд. Она была старше Траволты на 16 лет, но разница в возрасте не помешала их отношениям. В Голливуде не обсуждали этот роман, кажется, только ленивые. Конечно, больше всего осуждения досталось молодому актеру, которого подозревали в том, что он пытается построить карьеру за счет известной и более опытной коллеги. Говорили, будто он бросит свою немолодую возлюбленную сразу, как только добьется своей цели.

Отношения Дайана Хайленд и Джон Траволта не оформляли официально. Когда же в начале 1977 года у актрисы диагностировали онкологическое заболевание молочной железы, все ожидали трагической развязки и поспешного бегства молодого альфонса от подруги. Но Траволта повел себя, как настоящий мужчина. Он переехал в дом возлюбленной, сам оплачивал все ее счета и трогательно заботился о сыне Дайаны.

Когда он снимался в «Лихорадке субботнего вечера», актеру сообщили об ухудшившемся состоянии Хайленд. Съемки тут же были на время прерваны, и Джон Траволта отправился к Дайане, которая вскоре скончалась у него на руках. Возможно, он и справился бы с потерей, но прошло всего несколько месяцев, как от точно такого же заболевания скончалась мать Джона Траволты. Вторая смерть близкого человека совершенно выбила его из колеи.

Спасительный танец

Танец Джона Траволты и принцессы Дианы. www.globallookpress.com / Pete Souza

В то время Джон Траволта не нашел ничего лучшего, чем начать глушить свое горе алкоголем. Он буквально топил в спиртном воспоминания о двух самых важных женщинах в своей жизни. Вполне ожидаемо, на съемки его приглашали все реже, а друзья и приятели попросту отвернулись от него. Сам он ничего не собирался предпринимать ради собственного спасения, но судьба все же дала ему шанс вернуться к нормальной жизни.

В 1985 году президент Рональд Рейган и его жена Нэнси устроили в Белом доме большой официальный прием, на который были приглашены принц Чарльз и принцесса Диана. Леди Ди в беседе с Нэнси Рейган рассказала о своей мечте познакомиться с Джоном Траволтой, которого очень быстро нашли и тут же рассказали о желании принцессы. Конечно, отказываться он не собирался, поэтому ему пришлось остановить свои возлияния и попробовать привести себя в порядок. К началу приема он был бодр и свеж.

Сама Нэнси Рейган попросила актера пригласить принцессу Диану на танец. Джон Траволта одновременно и обрадовался, и разволновался. Танцевать с той, к которой простые смертные не смели даже приблизиться, было огромной честью. Но при этом ему предстояло еще как-то пригласить леди Ди на танец, предварительно поприветствовав ее.

Когда же он подошел, слегка коснулся ее локтя, предложил потанцевать, и она приняла его приглашение, одарив своей незабываемой улыбкой, Джону Траволте показалось все происходящее каким-то волшебным сном, похожим на скаку, внезапно ставшую частью жизни. Впоследствии Джон Траволта сказал, будто точно знает: для леди Ди их танец стал самым ярким впечатлением за все время ее пребывания в США.

Довольно скоро после того судьбоносного танца Джон Траволта решил полностью отказаться от спиртного. Правда, своими силами он справиться не смог был, поэтому обратился в клинику, где актера начали приводить в порядок. Через два года после танца с принцессой Джон Траволта уже вообще не употреблял спиртное. Он научился жить в гармонии с собой и смог снова подняться к вершинам славы.

Режиссеры вспомнили о талантливом актере и снова стали приглашать его в кино. Джон Траволта, истосковавшийся по серьезной работе, играл на пределе своих сил и возможностей, поэтому очень быстро снова стал одним из самых востребованных актеров.

После этого жизнь еще не раз испытывала актера на прочность. Ему пришлось похоронить сына и вторую жену, которая, по иронии судьбы, тоже скончалась от онкологического заболевания. Но после того спасительного танца с леди Ди он больше никогда не опускал рук и находил свое утешение в работе, в общении с близкими людьми и в церкви.

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