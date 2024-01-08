Звезда «Мандалорца» Педро Паскаль появился на «Золотом глобусе» с рукой в гипсе

Голливудский актер, звезда «Игры престолов», «Мандалорца», «Одни из нас» Педро Паскаль не на шутку тревожит поклонников. На красной ковровой дорожке кинопремии «Золотой глобус» артист появился в фиксирующей манжетке.

Это уже не первый раз, когда голливудская звезда демонстрирует травму на публике: в начале января в сети разошлась фотография Паскаля с новогодней вечеринки, где его рука также зафиксирована гипсом. Это вызвало переполох среди поклонников звезды, чья карьера сейчас стремительно идет в гору. Пользователи сети завалили вопросами официальный аккаунт Педро Паскаля, но ответа до сих пор не получили. В соцсетях артист также не комментировал свою травму, да и на шоу с Нового года не появлялся.

В настоящий момент Педро Паскаль снимается в продолжении фильма Ридли Скотта «Гладиатор». И многие связывают его травму именно со съемками блокбастера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дублер Рэдклиффа оказался прикован к инвалидному креслу.