Звезда «Мандалорца» Педро Паскаль появился на «Золотом глобусе» с рукой в гипсе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Знаменитый актер уже второй раз попадает в объектив фотокамер с травмой, но упорно молчит о произошедшем.

Звезда «Мандалорца» Педро Паскаль появился на «Золотом глобусе» с рукой в гипсе

Фото: www.globallookpress.com / FS

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Голливудский актер, звезда «Игры престолов», «Мандалорца», «Одни из нас» Педро Паскаль не на шутку тревожит поклонников. На красной ковровой дорожке кинопремии «Золотой глобус» артист появился в фиксирующей манжетке.

Это уже не первый раз, когда голливудская звезда демонстрирует травму на публике: в начале января в сети разошлась фотография Паскаля с новогодней вечеринки, где его рука также зафиксирована гипсом. Это вызвало переполох среди поклонников звезды, чья карьера сейчас стремительно идет в гору. Пользователи сети завалили вопросами официальный аккаунт Педро Паскаля, но ответа до сих пор не получили. В соцсетях артист также не комментировал свою травму, да и на шоу с Нового года не появлялся.

В настоящий момент Педро Паскаль снимается в продолжении фильма Ридли Скотта «Гладиатор». И многие связывают его травму именно со съемками блокбастера.

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