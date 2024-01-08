Агата Муцениеце показала, как приводит себя в форму после Нового года

В праздники в компании детей знаменитость позволила себе все, не ограничивалась в еде. Пришло время позаботиться о фигуре.

Актриса Агата Муцениеце наслаждается отпуском в теплых краях, но не забывает о профессиональном долге — оставаться стройной и ухоженной. Незадолго до Нового года она признавалась подписчикам, что 31 декабря в первую очередь планирует есть. Решила позволить себе все самое вкусное и разделить радость отсутствия ограничений с сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Сегодня дети отдыхают с отцом Павлом Прилучным и его женой Зепюр Брутян на другом заграничном курорте. Муцениеце в это время в обществе друзей греется на пляже и возвращается к привычному образу жизни — с активными тренировками. Днем можно купаться, вечерами развлекаться с веселыми приятелями, но среди этих приятных забот находится время и на спорт.

Стоит отметить, в личном блоге звезды появилось видео, которое разбивает в пух и прах все претензии к ее фигуре. На нем Агата Муцениеце бежит по берегу моря в красном купальнике в стиле «Спасателей Малибу» и демонстрирует завидную фигуру — если ее не назвать идеальной, то какую? Но актриса не расслабляется, хотя очевидно в данный момент не нуждается в «тюнинге». Пробежка и работа на тренажерах — до седьмого пота. Селебрити с радостью хвастается крепкими мускулами.

«Сказать, что я чувствую себя героем, — ничего не сказать. Моя первая тренировка в этом году. Мне кажется, сразу видно результат», — говорит Агата в ролике.

Нередко Муцениеце — маме двоих детей, важно напомнить — пишут в комментариях о ее везении. Мол, выиграла в генетическую лотерею, вот и выглядит как девчушка. На это артистка только посмеивается, так как на самом деле ее внешний вид связан с большой работой. Ради восхищенных взглядов и отзывов приходится потрудиться.

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