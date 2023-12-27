Чем раньше, тем лучше: Павел Прилучный заставил 10-летнего сына пойти работать

Многодетный отец Павел Прилучный приучает десятилетнего сына к труду. Как актер объяснил свой подход к воспитанию, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Павел Прилучный рассказал, что его десятилетний сын уже зарабатывает деньги своим трудом. Чем занимается Тимофей? Как на это реагирует его мама Агата Муцениеце? Почему она передумала судиться за алименты? Правда, что у актрисы новый роман? И кто стал избранником звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня заряжают, наверное, детки. Это просто батарейки, конечно. А я от них заряжаюсь», — признался Прилучный.

Павел — многодетный папа. Трое наследников — большая ответственность. И крупные расходы. Видимо, поэтому актер решил с раннего возраста приучать их к труду. Этим летом он взял десятилетнего сына Тимофея с собой на площадку, где мальчик подрабатывал.

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«Я считаю, что дети чем раньше смогут приносить, понимать, что такое деньги, как они зарабатываются, тем в дальнейшем они больше будут их ценить и понимать, что родители не просто так трудятся», — объяснил Павел Прилучный.

Актер приучает детей ценить деньги и старается не баловать их без причины.

«Что это не просто взять что-то купить. Что нужно все-таки пройти определенный путь к этому и больше ценить вещи. Какие-то такие ценности мы воспитываем в детях», — рассказал он.

«Я считаю, что финансовой грамотности действительно детей нужно с самого раннего возраста обучать. Это такая условная теоретическая финансовая база, на которую ты потом что-то можешь нанизывать», — выразила свое мнение певица Юлианна Караулова.

«Я была бы рада, если бы в 10-11 лет начала ознакамливаться как-то с этими как раз азами финансовыми», — высказалась певица Юлия Паршута.

Для Тимофея это уже не первый опыт работы на съемочной площадке. Ранее мальчик вместе с мамой Агатой Муцениеце снимался в комедийном сериале, потом принимал участие в телевизионной викторине.

«Я тоже работал. Я мыл машины, и у меня были всегда карманные деньги. Сдавал бутылки. Любой труд облагораживает человека. Главное, чтобы это приносило какое-то удовольствие», — поделился певец Александр Панайотов.

Однако продолжать семейную династию Тимофей не собирается. У него в планах совсем другая профессия.

«Он хочет дизайнером быть, да. Он ходит еще на дизайнерские курсы», — уточнил Павел Прилучный.

Отец не против. Но вместе с тем записал наследника на тренировки по рукопашному бою. На всякий случай.

«Я его сейчас отправил, потому что все-таки мальчик должен быть физически подготовлен к жизни», — отметил актер.

Младшие наследники пока не определились с профессией. Мие всего семь, а Микаэлю от Зепюр Брутян еще нет и года. Павел Прилучный признается: с третьим ребенком все по-другому. Когда старшие были младенцами, он спешил на съемки и не мог уделять им много времени. Теперь же старается проводить рядом с малышом каждую свободную минуту.

«Это радость. Это кайф какой-то. Это какой-то абсолютно новый человек, инопланетянин. Я таких не видел на самом деле. Я не знаю, когда мы его покажем. Но это что-то очень интересное», — заявил актер.

Прилучный готов говорить о Микаэле часами.

«У него голубые глаза. И он сам черненький. Это прям какая-то не новая душа. Он уже несколько раз, мне кажется, переродился. Крутой. Очень крутой», — подчеркнул артист.

Павел Прилучный нахваливает свою молодую возлюбленную. Радуется, что рядом с ним такая умница и красавица.

«Зепюр старается все сама. Ей это нравится. Она от этого кайфует. Мне повезло с женой», — признался он.

А вот от разговоров о судебных разбирательствах с бывшей уходит. Экс-супруги долгое время не могли договориться о размере алиментов. Агата Муцениеце была недовольна суммой и требовала ее увеличить. Не раз повторяла, как сложно ей дается поддержание соответствующего образа жизни детей. Элитная школа, дорогие кружки, одежда, развлечения. И финансовая поддержка от Павла бы точно не помешала.

«Я ничего не успеваю. Никто ничего не успевает, открою вам секрет», — сказала экс-супруга Прилучного.

Лишь недавно стало известно, что Муцениеце в итоге отказалась от претензий к бывшему мужу и забрала заявление. Может, все дело в том, что у нее появились другие интересы?

Актеры развелись три года назад. Агата говорила, что сосредоточена на работе и не готова к отношениям. Но в последнее время ее стали часто замечать в компании ресторатора Владимира Перельмана. Они не отходят друг от друга ни на шаг.

«Наверное, если разочаровался в чем-то, надо заново полюбить себя. Как только ты заново полюбишь себя, то ты снова начнешь верить в чудеса», — высказалась актриса Агата Муцениеце.

Поклонники счастливы за артистку. Надеются, что новый возлюбленный окружит ее заботой и поможет, наконец, забыть неудачный первый брак.