Крупный пожар на складах в Петербурге ликвидирован спустя шесть часов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Осложняло тушение обилие легковоспламеняемых материалов на складах.

Фото, видео: Пресс-служба МЧС России

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Крупный пожар на складах в Невском районе ликвидирован. Пожарные боролись с огнем больше шести часов, сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Сообщение о возгорании появилось в полночь, сотрудники МЧС оперативно выехали на место ЧП. Оказалось, что горел металлический ангар размером 70×80 метров. Изначально площадь пожара оценили в четыре тысячи «квадратов», затем данные уточнили — пожар затронул пять секций из восьми и распространился на площадь в две тысячи квадратных метров.

В ходе тушения МЧС присвоили пожару второй ранг опасности. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания привлекалось десять единиц техники и 43 человека личного состава МЧС.

Осложняло тушение обилие горючих материало на складе. Руководитель пресс-службы ГУМЧС России по Петербургу Андрей Литовка рассказал, что причиной распространения пожара стало то, что район оказался безводным. Пока спасатели прокладывали рукава, пламя охватывало все большую площадь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в Невском районе Петербурга.

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