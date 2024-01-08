Крупный пожар на складах в Петербурге ликвидирован спустя шесть часов

Крупный пожар на складах в Невском районе ликвидирован. Пожарные боролись с огнем больше шести часов, сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Сообщение о возгорании появилось в полночь, сотрудники МЧС оперативно выехали на место ЧП. Оказалось, что горел металлический ангар размером 70×80 метров. Изначально площадь пожара оценили в четыре тысячи «квадратов», затем данные уточнили — пожар затронул пять секций из восьми и распространился на площадь в две тысячи квадратных метров.

В ходе тушения МЧС присвоили пожару второй ранг опасности. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания привлекалось десять единиц техники и 43 человека личного состава МЧС.

Осложняло тушение обилие горючих материало на складе. Руководитель пресс-службы ГУМЧС России по Петербургу Андрей Литовка рассказал, что причиной распространения пожара стало то, что район оказался безводным. Пока спасатели прокладывали рукава, пламя охватывало все большую площадь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в Невском районе Петербурга.