«Провал»: Конгресс США отреагировал на сокрытие болезни главы Пентагона

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 39 0

Конгрессмен Бэкон: сокрытие болезни Министра обороны США является провалом

«Провал»: Конгресс США отреагировал на сокрытие болезни главы Пентагона

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Таинственное «исчезновение» Ллойда Остина всколыхнуло американских политиков.

Дон Бэкон, член Палаты представителей Конгресса США, осудил неспособность Пентагона вовремя проинформировать Белый дом о болезни руководителя штаб-квартиры Министерства обороны Ллойда Остина, попавшего в больницу. Республиканец прокомментировал сложившуюся ситуацию в своей социальной сети.

Как сообщают источники, министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован 1 января, однако общественность и Конгресс узнали об этом лишь в пятницу 5 января. Бэкон назвал подобное утаивание «провалом».

«Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании. Неспособность сообщить Белому дому, что министр обороны находился в отделении интенсивной терапии в течение трех дней, является провалом руководства», — написал он в своем личном блоге.

Также политик отметил, что время предупреждения о ядерных атаках со стороны России и Китая составляет всего 15 минут. Поэтому необходима «прозрачность» и «подотчетность».

«Министр обороны находился в отделении интенсивной терапии, а его заместитель был в отпуске, и Белый дом не знал об этом в течение трех дней. Ядерное командование и контроль — первый приоритет обороны, и здесь это провалилось», — поделился своим мнением Дон Бэкон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Пентагон три дня скрывал госпитализацию Ллойда Остина.

-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
«Возврата не будет»: Россия больше никогда не «повернется» к Западу
10:17
«Провал»: Конгресс США отреагировал на сокрытие болезни главы Пентагона
10:05
Триумф или провал: как узнать свою судьбу на 2024 год по дате рождения
9:56
Британский принц Эндрю в панике после нового витка секс-скандала заперся дома
9:35
Гладков: детей из Белгорода временно отправят в другие регионы
9:23
Послание судьбы: почему попадаются люди одного знака зодиака

Сейчас читают

Дуэт с Нагиевым, неверная жена и отказ от званий: как живет актер Игорь Лифанов
Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса