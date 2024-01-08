«Провал»: Конгресс США отреагировал на сокрытие болезни главы Пентагона

Таинственное «исчезновение» Ллойда Остина всколыхнуло американских политиков.

Дон Бэкон, член Палаты представителей Конгресса США, осудил неспособность Пентагона вовремя проинформировать Белый дом о болезни руководителя штаб-квартиры Министерства обороны Ллойда Остина, попавшего в больницу. Республиканец прокомментировал сложившуюся ситуацию в своей социальной сети.

Как сообщают источники, министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован 1 января, однако общественность и Конгресс узнали об этом лишь в пятницу 5 января. Бэкон назвал подобное утаивание «провалом».

«Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании. Неспособность сообщить Белому дому, что министр обороны находился в отделении интенсивной терапии в течение трех дней, является провалом руководства», — написал он в своем личном блоге.

Также политик отметил, что время предупреждения о ядерных атаках со стороны России и Китая составляет всего 15 минут. Поэтому необходима «прозрачность» и «подотчетность».

«Министр обороны находился в отделении интенсивной терапии, а его заместитель был в отпуске, и Белый дом не знал об этом в течение трех дней. Ядерное командование и контроль — первый приоритет обороны, и здесь это провалилось», — поделился своим мнением Дон Бэкон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Пентагон три дня скрывал госпитализацию Ллойда Остина.